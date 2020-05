“Basta agguati a Conte”, ‘intellettuali’ di sinistra a sostegno del governo

“Non passa giorno senza che opinionisti (e politici in cerca di visibilità) mettano in croce il governo. I ‘retroscena’ impazzano e molti fanno di tutto per accreditare un Conte poco autorevole e non all’altezza della situazione, oppure che si atteggia a dittatore calpestando i diritti e la Costituzione. Ma siamo di fronte ad una ‘notizia’ o piuttosto ad una ‘narrazione’ artificiosa e irresponsabile? O all’espressione degli interessi di coloro che vogliono sostituire questo governo e la maggioranza che lo sostiene, per monopolizzare le cospicue risorse che saranno destinate alla ripresa?”. A chiederlo è un nutrito gruppo di intellettuali della sinistra in un documento che sta rimbalzando sui siti online e vede tra i primi firmatari docenti universitari, giuristi, politologi, filosofi e giornalisti.

“Il governo Conte non è il migliore dei possibili governi, sempre che da qualche parte possa esistere un governo perfetto -si legge nell’appello- Viviamo in una condizione di emergenza e incertezza, di cui nemmeno le discipline scientifiche vengono a capo pienamente. I messaggi di Palazzo Chigi, con l’intento di orientarci nei meandri della nostra vita quotidiana, possono generare ambiguità interpretative. Non c’è dubbio che siano stati limitati alcuni diritti fondamentali come quello alla libertà di movimento (limitazioni previste dall’art. 16 della Costituzione) e il pieno esercizio del diritto al lavoro, all’istruzione, alla giustizia nei tribunali. Ma niente ha intaccato la libertà di parola e di pensiero degli italiani e il governo non è parso abusare degli strumenti emergenziali previsti della Costituzione”.