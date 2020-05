Turismo, “UE scorretta: corridoio per portare tedeschi al mare in Croazia, Italia boicottata”

“Un corridoio che dalle città tedesche porti direttamente alle spiagge croate. In tal caso ci aspettiamo che il ministro per gli Affari Europei predisponga in tempi rapidissimi un piano europeo che consenta agli operatori del turismo italiani di cominciare a pianificare i prossimi mesi impedendo una palese concorrenza sleale da parte del resto d’Europa.

Sostenere che vi siano luoghi più sicuri degli altri sotto il profilo sanitario significa non aver appreso la lezione del Coronavirus e, peggio ancora, boicottare il nostro Paese ed il nostro settore turistico: sarebbe un lampante caso di concorrenza sleale all’interno del mercato unico. Intollerabile. Sia l’Ue che l’Italia devono immediatamente intervenire ed impedirne subito la messa in pratica e per questo, ho depositato oggi stesso, un’interrogazione parlamentare al ministro Amendola. Le scuse verranno in seguito.