Rotta balcanica, 40 migranti arrivati a San Dorligo

Condividi

Rintracciati questa mattina, sabato 2 maggio 2020, attorno alle 9, in zona Dorligo circa 45 migranti provenienti dalla Rotta Balcanica (da confine Slovenia) e presumibilmente diretti in centro.

Dopo alcune segnalazioni giunte in loco alcune pattuglie della polizia hanno dato il via alle identificazioni di rito.

I migranti, di nazionalità afgana-pakistana, saranno poi condotti nella struttura mobile a Fernetti per la quarantena di 2 settimane. (triestecafe.it)

Con quelli sbarcati a Lampedusa, oggi sono almeno 110 i migranti arrivati in Italia.