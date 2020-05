Campania, De Luca: “pensioni minime a 1000 euro per 2 mesi”

In Campania “daremo un bonus a 250mila pensionati per portare le pensioni minime e sociali fino a mille euro, per i mesi di maggio e giugno” così da contrastare i contraccolpi del lockdown imposto per il coronavirus. Lo ha annunciato il governatore Vincenzo De Luca. “C’è una interlocuzione con Inps e ministero del Lavoro – ha detto – e abbiamo trovato un’intesa”. tgcom24.mediaset.it