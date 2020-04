Migranti, “Abbiamo lasciato l’Africa per vivere così?”

Condividi

Grecia – Nel campo di Moria un’immigrata urla la sua insoddisfazione durante una protesta. I migranti provenienti dall’Africa occidentale, che si sono spostati dalla Turchia in Grecia si lamentano delle loro condizioni di vita nei centri di asilo greci. “Lasciamo l’Africa per vivere come facciamo qui?” .”I residenti non sono gentili con noi”. Dietro la donna il solito cartello con la scritta “no al razzismo”

Grecia, Chios devastata dai migranti. Residenti: ci paghino i danni

Grecia: migranti abbattono 5000 ulivi a Lesbo

Migrants from Western Africa who have made the journey between Turkey and Greece complain about their living conditions in Greek asylum centers

"We leave Africa to live like we do here"

"The locals are not nice to us"

blablablablablaaaaaaa

Video Credit: @thedukeoriginal pic.twitter.com/dywGrEo811

— BasedPoland (@BasedPoland) April 29, 2020