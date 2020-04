Coronavirus, governo potrebbe fare causa alle ‘ribelli’ regioni del Nord

L’emergenza Coronavirus in Italia si porta dietro lo scontro aperto e ormai conclamato tra le regioni del Nord e il governo. Non sono piaciute a Zaia e Fontana le timide riaperture proposte da Chigi per la “fase 2”. Mentre Palazzo Chigi ha maldigerito le scelte dei governatori di allentare più del dovuto in lockdown, con decisioni in ordine sparso.

Un report riservato dei tecnici guidati dal professor Brusaferro – si legge sul Messaggero – dello scorso 22 aprile metteva in guardia palazzo Chigi, «lo spazio di manovra sulle riaperture non è molto». «Il punto da cui si parte è che nella realtà attuale il valore di R0 è inferiore a 1», si legge nella relazione, «Rimane il fatto che alla giornata odierna persistono nuovi casi di infezione in tutto il contesto nazionale che stanno ad indicare la necessità di mantenere elevatal’attenzione». E dunque macché ripresa delle messe (si potrà valutare, si legge,dopo il 25 maggio se riaprire anche le chiese), macché ripresa della scuola. Piuttosto, scrivono gli scienziati, bisognerebbe ipotizzare una sperimentazione di 14 giorni aprendo solo la metà delle attività lavorative, continuando a vietare aggregazioni sociali e continuando con lo smartworking.