Quarantena? Se sventoli bandiera rossa sei esonerato

Per i compagni la quarantena non vale – “Per le strade di Roma, oggi.

Senza polemica, solo una riflessione.

Gli Italiani sono chiusi in casa, niente funerali, messe e matrimoni, niente bimbi nei parchi giochi, multe a chi corre o porta il cane lontano da casa.

Ma con la bandiera rossa tutto è possibile. Boh…

P.s. Avranno l’autocertificazione???”. Lo scrive Matteo Salvini su Facebook