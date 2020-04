25 aprile, Fico: “oggi possiamo godere della democrazia”

ROMA, 25 APR – “Buon 25 aprile a tutti, buona festa della Liberazione. E’ una festa a cui sono particolarmente legato perché il giorno in cui l’Italia si libera dal nazifascismo e in cui si fondano le basi per costruire la nostra Costituzione. Oggi, proprio grazie al sacrificio e alla lotta delle persone che sono state partigiane io e tutti i deputati della Repubblica possiamo essere parlamentari, rappresentanti del popolo italiano, eletto da democratiche elezioni”.

Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico in un video su facebook.





“La storia non è che si può leggere e ricordare a compartimenti stagni, le azioni delle persone nel passato hanno ripercussione nel futuro, è tutto collegato. Questa è anche la lezione del 25 aprile, che grazie al sacrificio di uomini e donne del passato oggi possiamo godere della democrazia, e quindi a noi le scelte giuste anche per il futuro”, conclude.(ANSA).

