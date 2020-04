25 aprile. Alle 15 canteremo con Povia ‘Italia Ciao’

Meraviglioso Povia, meravigliosa “Italia ciao”. Ok, alle 15 al balcone e mettiamo la musichetta, ma le parole adatte quest’anno le prendiamo proprio da Giuseppe Povia. Che ci ha fatto questa sorpresa: “Farà arrabbiare qualcuno ma.. è la verità, perciò la dovreste DIFFONDERE a macchia d’olio. Buon 25 aprile fanciulli e fanciulle e buona festa di San Marco. #libertà

Tutta da ascoltare, perché ci descrive il regime che c’è ora e non settantacinque anni orsono. Il pericolo che sta dinanzi a noi, rotta Bruxelles. Le banche. I poteri forti e irresponsabili. È Italia ciao quella messa in parole da Povia ed è la cruda rappresentazione musicale del periodo che stiamo attraversando, e certo non solo per il lockdown.

Musica per la libertà e da diffondere ovunque. Per l’artista – sempre più bravo – e per gli italiani, che non ne possono più di farsi sfottere dalla retorica tardoresistenzialista.