Pizzarotti (ex M5s): “Pericolo ritorno fascismo, colpa del salvinismo”

“C’è assolutamente il pericolo di un ritorno del fascismo: è evidente che il salvinismo ha sdoganato il fatto che si possa dire tutto e il contrario di tutto legato ai temi del razzismo, a un certo tipo di violenza verbale che negli animi, soprattutto quelli più deboli psicologicamente, lascia passare il concetto che abbiamo il diritto di dire cose che prima magari si dicevano solo nei circoli o dentro le sedi di CasaPound”. Lo dice, in un’intervista all’AdnKronos, il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti.

“Contro il pericolo di ritorno del fascismo serve riaffermare i valori di democrazia e libertà, attraverso feste come il 25 aprile – sottolinea – per questo, noi difendiamo in modo molto convinto il nostro regolamento rispetto l’utilizzo di spazi e sale pubblici”.







Pizzarotti si riferisce al regolamento del Comune di Parma che chiede, per la concessione di piazze e spazi pubblici (compresi i passi carrai), una previa sottoscrizione in cui si dichiara di non aderire a valori antifascisti, razzisti, sessisti e così via. “E’ una dichiarazione – sottolinea il sindaco di Parma – che, chiunque, leggendola, al di fuori della strumentalizzazione politica, non può che condividere, a meno che non sia veramente un nostalgico del fascismo, se uno la legge e non l’approva vuol dire che si riconosce nei valori opposti”.

La proposta di Ignazio La Russa (FdI), vicepresidente del Senato, che “da quest’anno, il 25 aprile diventi, anziché divisivo, giornata di concordia nazionale nella quale ricordare i caduti di tutte le guerre” è “choccante: si cerca di confondere, di minimizzare quella che è stata la portata del 25 aprile, quello che ha rappresentato per milioni di italiani”. ADNKRONOS