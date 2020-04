Monte dei Pegni, pensionato impegna anellino d’oro

Aumenta il numero di persone in difficoltà economiche. Code davanti al Monte dei Pegni a Torino con persone che impegnano oro, gioielli e beni di famiglia per poter ricavare qualche soldo. Sara Mariani ha intervistato un pensionato in difficoltà che impegna un anellino d’oro “vivo con 187 euro al mese”.