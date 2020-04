Scienziati cinesi: identificate oltre 30 mutazioni del nuovo coronavirus

Condividi

Gli scienziati cinesi hanno scoperto più di 30 mutazioni del nuovo coronavirus, che potrebbero spiegare in parte perché è stato più mortale in alcune parti del mondo. I ricercatori avvertono che gli sviluppatori di vaccini devono considerare l’impatto di queste mutazioni “Lo sviluppo di farmaci e vaccini, sebbene urgente, deve tener conto dell’impatto di queste mutazioni che si accumulano”. I ricercatori dell’Università di Zhejiang hanno affermato di avere “prove dirette” che il virus “ha acquisito mutazioni in grado di modificare sostanzialmente la sua patogenicità”.

Lo studio è stato scritto da un team tra cui il professor Li Lanjuan, uno dei migliori scienziati cinesi che, secondo quanto riferito, è stato il primo esperto a proporre un blocco a Wuhan – dove ha avuto origine il COVID-19.