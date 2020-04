Sondaggio, indice di gradimento: Di Maio supera Salvini

Giorgia Meloni in testa. Luigi Di Maio, per la prima volta da tempo, supera Matteo Salvini. Sono queste le principali novita’ dell’ultimo “cruscotto” settimanale di Ipsos sul gradimento dei leader politici. Nella rilevazione non e’ incluso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il sondaggio, che assegna un indice di gradimento in valore assoluto a ciascun leader, vede in testa Giorgia Meloni, con 31 punti. Ma la presidente di Fdi perde 4 punti rispetto alla precedente rilevazione.

Al secondo posto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, con 30 punti e un trend stabile (più 10 punti nell’ultimo mese) che permette all’ex capo politico M5S di superare il leader della Lega Matteo Salvini (non accadeva dal 2018): l’ex ministro dell’Interno, infatti, si assesta al terzo posto con 29 punti e un trend che registra la perdita di due punti rispetto all’ultima rilevazione.