Fugge e non risponde, il vizio di Zingaretti lo porterà di nuovo in Procura

di Francesco Storace – Quel vizio Zingaretti non lo perde. Fugge, non risponde. Strilla alle bufale per evitare di dire la verità. Non sa come uscire dal pasticcio delle mascherine e si avvale della facoltà di non rispondere, come se si trovasse di nuovo di fronte ai giudici chiamati a decidere su mafia capitale. Ma Zingaretti fa il governatore del Lazio e rispondere non è una facoltà, bensì il suo dovere. Soprattutto quando lo convoca la commissione che per statuto e non per capriccio è guidata dall’opposizione: il comitato di controllo contabile. È l’organo chiamato a vigilare sull’adeguatezza delle spese. Ci sta apposta.

Il vizio di Zingaretti – – E siccome la vicenda delle mascherine – 9 milioni di esemplari, solo ottocentomila arrivate – è tutt’altro che chiarita, Giancarlo Righini, scrupoloso consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente del Comitato (nella foto), ha convocato il governatore. Ieri, alle 16. Assieme al direttore della protezione civile della regione, Tulumello.