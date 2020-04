Coronavirus, immigrato contagiato scappa due volte in 7 giorni

Ravenna – Una settimana fa dall’ospedale di Lugo. E ieri da quello di Rimini: e così fanno due fughe in nemmeno sette giorni per un 19enne di origine africana domiciliato a Bologna ma di fatto senza fissa dimora e risultato positivo al Covid-19. Se la prima fuga era durata qualche giorno, l’ultima è terminata dopo qualche ora. Medesimo il luogo in cui la polizia lo ha rintracciato ambo le volte: la stazione ferroviaria riminese.

Come riporta ilrestodelcarlino.it/ravenna, il ragazzo, segnato da un certo disagio personale, era entrato all’ospedale di Lugo il 9 aprile scorso con sintomi compatibili con la malattia da coronavirus. Ma prima di ricevere la conferma dai tamponi della sua positività, verso sera si era arbitrariamente allontanato. Ecco che allora l’allarme era stato diramato su tutto il territorio nazionale. Poco prima dell’alba di mercoledì, la polizia lo aveva rintracciato appunto in stazione a Rimini.