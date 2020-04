Crisi coronavirus, appello urgente alle Istituzioni superiori dello Stato

Al Presidente della Repubblica

Al Presidente del Senato

Al Presidente della Camera

Alla Corte Costituzionale in persona del Suo Presidentee dei suoi Giudici

[…] “Senza entrare nel merito dell’incidenza concreta dell’evento morboso, comunque non giustificante, qualunque ne sia la reale proporzione, agli effetti della condotta tenuta, è accaduto che,veicolata da un’operazione mediatica di alimentazione del panicocollettivo di massa, degna di un’ipotesi di scuola da guerra psicologica, e consolidata da interventi travalicanti dell’esecutivo, al di fuori da ogni precedente,, de facto, ad oltre il 99% della popolazione, senza alcun rispetto per la persona umana,come preteso dall’art.32 invocato dagli artefici di tutto questo, è stato soppresso l’esercizio del culto, la libertà di riunione e di associazione, compromesso il diritto all’istruzione, il diritto al lavoro e alla libera iniziativa economica, è stata fatta macelleria del tessuto economico e sociale,: questa è la vera emergenza e sarà ben più grave e irrimediabile di ciò che è stato preteso sul fronte sanitario, perché l’effetto a catena che le è connaturato non è valutabile a priori.

Questa follia deve terminare.