Firenze: maxi rissa tra migranti con bottiglie e bastoni

Maxi rissa alla Leopolda, volano colpi di bottiglia e di bastone. Rissa di fronte alla stazione Leopolda. Una decina di persone, come si vede da questo video, diffuso da un residente della zona, si affrontano a colpi di bottiglia e con bastoni. Il tutto, è avvenuto ieri sera, mercoledì, intorno a mezzanotte.

Sul posto, allertata dai residenti, è arrivata al polizia, che ha rintracciato i presunti partecipanti alla rissa – che non presentavano particolari ferite – poco distante, nella zona di via Il Prato. Sono stati portati in questura per l’identificazione otto giovanissimi, tutti intorno ai vent’anni, sette originari del Gambia e uno dal Senegal: tutti sono ora a rischio denuncia.