Coronavirus, appello di una figlia: “C’è davvero mia madre in quella bara?”

Non bastavano i dubbi che stamane 7colli ha manifestato sul rischio chiusura del Sant’Andrea, il gioiello della sanità laziale progressivamente in via di smantellamento. Abbiamo appreso di una interrogazione del capogruppo di Fdi alla Camera Francesco Lollobrigida contro la chiusura della BranSuite per i tumori cerebrali. Ma c’è di più, e lo ha raccontato la trasmissione Chi l’ha visto di RaiTre, che ha diffuso in proposito un video tweet.

Quella bara al Sant’Andrea – Eccolo: #coronavirus: “C’è davvero mia madre in quella bara?”: Appello della figlia di una donna deceduta all’ospedale Sant’Andrea di Roma. “Mi hanno detto che ha avuto un arresto cardiaco, non ho potuto vederla”.

Fakenews anche in questo caso presidente Zingaretti? Considera normale tutto questo l’assessore suscettibile alla sanità Alessio D’Amato? Ma dov’è il confine dell’umanità, dove lo avete spostato in questa regione?