Zingaretti: ho fiducia in Conte, sì al Mes senza condizionalità

Condividi

“Ho fiducia nell’impegno che si sta prendendo e si è preso Conte sui tavoli europei e ne attendo l’esito. Parlo non tanto da leader politico ma da presidente di Regione e dico che se esisterà la possibilità, senza condizionalità e rispettando la sovranità italiana, di avere dei miliardi a sostegno della sanità, se ci saranno queste condizioni, io credo che dovremo prendere queste risorse”.

Lo ha dichiarato il presidente della regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel corso di una videoconferenza stampa. Zingaretti ha ricordato che Conte sta seguendo questa partita con le istituzioni Ue ma “se la nostra sovranità sarà garantita e l’Europa ci darà dei soldi per la sanità italiana” ha spiegato si dovrà ragionare come Regioni sul perché non usufruirne. (askanews)





Graziano Delrio: “In questo momento siamo impegnati per il raggiungimento dell’obiettivo principale che è il fondo di rinascita europeo, il Recovery Fund. Si sta trattando e l’obiettivo è quello di ottenere, come ha spiegato efficacemente oggi Gentiloni, il successo definitivo dei bond europei”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo alla Camera del Pd, Graziano Delrio. “Anch’io credo – sottolinea Delrio – che tutti gli strumenti a disposizione, se sono senza condizionalità, debbano essere usati. Magari in futuro, se non servono subito”. Undiemi: Mes senza condizionalità è impossibile, finiamola L’unica casa certa, ad oggi, è che per qualche mese di emergenza rischiamo di pignorare le scelte politiche future per il resto della nostra vita... L’unica casa certa, ad oggi, è che per qualche mese di emergenza rischiamo di pignorare le scelte politiche future per il resto della nostra vita... Avviso ai (pochi) boccaloni che credono alla balla del MES senza condizioni Claudio Borghi: “Avviso ai (pochi) boccaloni che credono alla balla del MES senza condizioni, anche solo per le barelle: CONTA QUELLO CHE C’E’ SCRITTO non le parole ed ecco qui... Claudio Borghi: “Avviso ai (pochi) boccaloni che credono alla balla del MES senza condizioni, anche solo per le barelle: CONTA QUELLO CHE C’E’ SCRITTO non le parole ed ecco qui... MES: cambia la confezione ma il pacco è lo stesso

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul