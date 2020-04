Migranti, 77 maliani sbarcano a Portopalo

Condividi

“Tratto da SiracusaNews.it” – Tornano le carrette del mare a Portopalo. In 77, tutti maschi e provenienti dal Mali, sono riusciti ad arrivare a bordo di un gommone sino alla “Punta di Portopalo”, luogo in cui stanno costruendo il nuovo radar militare a pochi passi dal molo del porto. Il gommone, 10 metri con fuoribordo 40 cavalli, stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, è arrivato ieri alle prime luci dell’alba e ad accorgersene è stato un pescatore.

Sul posto sono piombati polizia, carabinieri, guardia di finanza e guardia costiera nel giro di pochi minuti, che hanno bloccato i maliani. Essendo tutti scalzi per due è stato necessario il ricovero all’ospedale di Avola, a causa di alcune ferite riportare durante lo sbarco.







Sono scattate le operazioni di primo soccorso, sono stati consegnati a tutti acqua e cibo e poi è partita la sanificazione, la distribuzione di mascherine e il controllo della febbre. “Non ci sono donne e minorenni – ha dichiarato il sindaco di Portopalo, Gaetano Montoneri – e stiamo aspettando l’equipe medica per i tamponi del Covid 19. Stiamo aspettando disposizioni dalla prefettura di Siracusa per capire il luogo in cui saranno accolti per l’isolamento obbligatorio”.

