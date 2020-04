Coronavirus: 758 morti in un giorno a New York

NEW YORK – I morti per coronavirus nello stato di New York sono 758. E’ il sesto giorno consecutivo che nello stato vengono riportate più di 700 decessi al giorno. Lo afferma il governatore Andrew Cuomo.

Bare sepolte una accanto all’altra in fosse comuni vicino New York. Sono le immagini shock riprese da un drone e pubblicate dalla Bbc online, che raccontano dell’emergenza coronavirus nell’area.

La fossa comune si trova a Hart Island, al largo del Bronx, che da oltre 150 anni viene utilizzata per seppellire chi non può permettersi funerali o posti al cimitero.