Coronavirus, la tedesca von der Leyen: pronti contro l’Ungheria

La Commissione europea è pronta a prendere provvedimenti nei confronti dell’Ungheria se le misure anti-coronavirus annunciate dal premier Viktor Orban supereranno i limiti consentiti. E’ l’avvertimento lanciato dalla presidente Ursula von der Leyen.

“C’è il rischio di procedura d’infrazione”, ha detto sottolineando che i provvedimenti “devono essere proporzionati, limitati nel tempo” e non sovvertire le regole della democrazia. (come invece avviene in Italia, senza che nessuno intervenga, ndr) tgcom24.mediaset.it

