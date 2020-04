Ex consulente di Obama: coronavirus cambierà l’ordine mondiale

Condividi

Lo rileva all’Adnkronos Parag Khanna, uno dei maggiori esperti mondiali di geopolitica, già consulente di Obama.

“La pandemia da coronavirus cambierà l’ordine mondiale e sancirà il trionfo di un processo di regionalizzazione sovranazionale tra Paesi del nord America, Europa, Asia. Un processo in corso già da tempo che si radicherà adesso nella cooperazione regionale tra stati vicini. L’economia è il fondamento della geopolitica e questo sarà il risultato dell’emergenza Covid 19″.

“L’ordine mondiale – prosegue Khanna – è in continuo mutamento. Cambia nei termini di quali nazioni hanno il potere militare, economico politico, diplomatico, strategico; nei termini di come esercitano la loro influenza; su quali istituzioni; in quali relazioni bilaterali. Abbiamo assistito al collasso dell’Unione sovietica; agli attacchi terroristici dell’11 settembre; alla guerra in Iraq; alla crisi finanziaria del 2008; alle guerre commerciali; alle sfide della ‘via della seta’ e adesso ad una pandemia da virus”. ADNKRONOS