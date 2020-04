Coronavirus, il tedesco Maas: aiuto rapido senza strumenti di tortura come la Troika

Condividi

Germania, il ministro degli Esteri, Heiko Maas, nella sua intervista con der spiegel, dice : “In questa crisi, abbiamo bisogno di un aiuto rapido senza “strumenti di tortura” come una troika o misure di austerità difficili. Abbiamo proposto un pacchetto che aggiunge oltre 500 miliardi di euro – più di quanto non sia mai stato attivato.”

“I blocchi e le restrizioni dei contatti dimostrano che le democrazie liberali possono imporre misure drastiche, ma in modo proporzionato ed equilibrato. Non è necessario che un sistema autoritario sia efficace nella lotta contro questa pandemia.”

FM @HeikoMaas in his interview with @derspiegel: "In this crisis, we need rapid help without ‘torture tools’ such as a troika or tough austerity measures. We have proposed a package adding up to over 500 billion euros – more than has ever been activated." @HeikoMaas [1/2] pic.twitter.com/bH4qnYeAB2

