Coronavirus, Arabia: decine di ammalati nella famiglia reale Saudita

Il coronavirus non risparmia nemmeno la casa reale saudita: secondo fonti di stampa americane e del Golfo, il governatore della regione di Riad, capitale dell’Arabia Saudita, è in terapia intensiva dopo aver contratto il Covid-19. Decine di altri membri della casa reale dei Saud si sono ammalati a causa del virus, secondo fonti citate dai media.

Queste affermano che medici e ospedali stanno preparando centinaia di posti letto in previsione che la pandemia colpisca numerosi altri principi sauditi. Nei giorni scorsi le autorità di Riad avevano avvertito che nelle prossime settimane potrebbero registrarsi fino a 200mila casi di Covid-19 nel regno petrolifero, dove per ora si sono verificati 3mila casi e 41 decessi. Le autorità hanno imposto il coprifuoco 24 ore su 24 in tutte le città del Paese.(ANSAmed).