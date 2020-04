Coronavirus, Lamorgese annulla ordinanza del sindaco di Messina. Lui: “vomitevole”

“E’ vomitevole che un ministro della Repubblica, in questo momento di emergenza, si occupi di una procedura straordinaria per annullare una ordinanza di un sindaco che è restrittiva e rispetta i principi di questo momento che stiamo vivendo di emergenza Coronavirus. Ancora più restrittivo per la salute pubblica. E’ proprio vomitevole. Lamorgese è inadeguata, si dimetta”.

Così, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, commenta a caldo, la decisione del Consiglio di Stato che ha annullato l’ordinanza del primo cittadino di chiudere l’ingresso della città dello Stretto a chi non è autorizzato.





Il Consiglio di Stato ha espresso con la massima urgenza parere favorevole sulla proposta del Ministero dell’interno per annullamento, in via straordinaria, dell’ordinanza del Sindaco di Messina dello scorso 5 aprile con cui ha imposto a ”chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto” l’obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza, fornendo una serie di dati identificativi e di informazioni personali”, e di ”attendere il rilascio da parte del Comune di Messina del nulla osta allo spostamento”. adnkronos

