Coronavirus, Conte alla UE: gioco di squadra per preservare casa comune

Eurogruppo – Appello del premier Conte – “L’Ue deve essere all’altezza del suo ruolo per affrontare la sfida che ha di fronte e per farlo è chiamata a compiere un deciso cambio di passo dal punto di vista politico e sociale. Per chi ha veramente a cuore l’Ue, per chi crede in un’Europa unita, forte e solidale, all’altezza della sua storia, è il momento di compiere passi risoluti, promuovendo tutti i mezzi per la ricostruzione. Se vogliamo preservare la nostra casa comune, è il momento di ragionare come una squadra“.

Lo sottolinea il premier Giuseppe Conte in un’intervista a Vatican News e Osservatore Romano parlando dell’Eurogruppo. Il premier poi, in un’intervista a Vatican News e Osservatore Romano, dice che “tra il Governo e le opposizioni c’è un confronto costante”, che ringrazia il primo ministro albanese Edi Rama per la solidarietà dimostrata agli italiani” e che lui, come capo del governo, “è davvero orgoglioso di questa Italia”. Conte ringrazia anche la Cei che ha dimostrato grande senso di responsabilità nel non celebrare le messe. ANSA