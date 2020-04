Bergoglio: “Discorsi populisti in Europa ricordano Hitler nel 1933”

“Oggi, in Europa, quando si cominciano a sentire discorsi populisti o decisioni politiche di tipo selettivo non e’ difficile ricordare i discorsi di Hitler nel 1933, più o meno gli stessi che qualche politico fa oggi”. Lo ha detto Papa Francesco in una intervista rilasciata allo scrittore e giornalista britannico Austen Ivereigh tradotta da ‘La Civilta’ Cattolica’. “Questo è un tempo di coerenza. O siamo coerenti o perdiamo tutto”., ha aggiunto il Papa.

Ci auguriamo che si tratti di un attacco diretto alla Germania e all’Olanda, altrimenti è gravissimo.