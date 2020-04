Coronavirus, il “virologo” Zingaretti: letale SOLO quando aggrava una condizione patologica

Condividi

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti il 31 gennaio: “Per fortuna il coronavirus è letale SOLO quando aggrava una condizione patologica. È meno pericoloso e invasivo di quello che ci si potesse aspettare.”

#Zingaretti, 3 cazzate in 57 secondi: "1) È ovvio che non si arriva ad azzerare ogni spostamento. 2) Per fortuna (⁉️) è letale SOLO quando aggrava una condizione patologica. 3) È meno pericoloso e invasivo di quello che ci si potesse aspettare." #RadioSavana #CoronaVirus #Covid19 pic.twitter.com/GYpQd9Hm1H

— RadioSavana (@RadioSavana) April 5, 2020