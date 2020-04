Gentiloni: “alcuni Paesi erano in difficoltà e il Mes li aiutò”

Per Gentiloni “gli stati europei non hanno futuro da soli. Abbiamo bisogno dell’Europa, del mercato interno comune, della moneta comune e di tutto ciò che abbiamo costruito negli ultimi decenni. In questa crisi dobbiamo anche salvare l’Ue”.

“Il Mes può far parte di una soluzione ma non basta – ha detto ancora Gentiloni – Il Mes è stato creato in una situazione completamente diversa. A quel tempo, alcuni paesi erano in gravi difficoltà e avevano perso l’accesso ai mercati. Il Mes li aiutò allora, con un aiuto che era condizionato e per il quale gli stati dovevano accettare programmi di monitoraggio. Ciò è assolutamente inaccettabile nella situazione attuale, poiché tutti gli Stati sono colpiti dalla crisi e non hanno alcuna colpa. Il Mes senza condizioni sarebbe quindi uno strumento utile, ma solo uno dei tanti”.