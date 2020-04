Crisi Coronavirus, c’è l’accordo Berlino-Parigi

Condividi

Berlino e Parigi proporranno un pacchetto di misure fiscali a breve termine per contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19. Lo apprende l’agenzia tedesca dpa, sottolineando che l’accordo potrebbe segnalare che in vista del vertice dei ministri delle Finanze di martedì si sta andando verso un consenso a livello Ue. L’approccio proposto da Germania e Francia si basa su tre pilastri, indicati in un documento visionato dalla dpa.

Per prima cosa, la Banca europea per gli investimenti dovrebbe istituire un fondo di garanzia per aiutare le piccole e medie imprese in cirsi di liquidità con prestiti fino a 50 miliardi di euro. Agli stati membri potrebbe essere chiesto di finanziare il fondo di garanzia per la parte eccedente il budget Ue.