“Ci salviamo da soli”, suona l’Inno di Mameli e brucia la bandiera UE

L’ indegna Ue si prende 15 giorni per decidere come e se aiutarci? Basta! La gente in Italia muore, piange, soffre e si dispera perchè non ha più soldi per far mangiare i propri figli, indegni! Rialziamo la testa: Ci Salviamo Da Soli