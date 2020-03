Coronavirus, Viminale: “Prorogati permessi soggiorno migranti”

Prorogati fino al 15 giugno certificati, attestati, concessioni, tra cui anche i permessi di soggiorno in scadenza. Lo prevede una circolare del Viminale. In base a tali disposizioni, peraltro, viene conservata la validità fino al 15 giugno di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Ai fini di una uniforme interpretazione ed applicazione della norma, la circolare individua, in particolare, i procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l’Immigrazione e in materia di cittadinanza. Analoghe indicazioni sono state impartite alle questure dal dipartimento di Pubblica Sicurezza, direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, in merito al rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno. In particolare è stato evidenziato che tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data.