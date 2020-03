Coronavirus, India: Polizia bastona chi viola la quarantena

Metodi spicciativi in India contro chi se ne va in giro violando le norme della quarantena disposte per evitare la diffusione del coronavirus. Nel video la polizia indiana entra in azione quando un cittadino viene scoperto per strada in sella alla sua bicicletta . L’arma usata è conosciuta come il ‘lathi’.