Messina: anziani positivi abbandonati in ospizio. Sindaco: andrò a dar loro da mangiare

Anziani positivi al Coronavirus senza assistenza in una casa di riposo di Messina. Nella struttura ‘Come d’incanto’, 70 pensionati e molti operatori sono risultati quasi tutti positivi al Covid-19. I dipendenti, però, se ne sono andati e all’interno sono rimasti 50 anziani in attesa di completare i tamponi.

“Bisogna garantire loro assistenza per 48 ore”, dice il sindaco Cateno De Luca, che fa appello ai servizi sociali. “Mi dicono che nessuno si sente di entrare a dare da mangiare ai pensionati – dice -. Se nel giro di un’ora non si risolve il problema, trovando dei coraggiosi che vogliano prestare servizio, il primo a entrare sarà il sindaco. Non lascerò queste persone abbandonate”.