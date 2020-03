Coronavirus Roma, caos all’Umberto I: barelle per i morti abbandonate in strada

Condividi

In piena emergenza Coronavirus, nel Policlinico Umberto I regna il caos assoluto. Dopo i medici di Oncologia contagiati che hanno fatto dimezzare le chemioterapie giornaliere, il guasto alle fogne nella palazzina dell’Eastman, le dimissioni del direttore sanitario Romano e i quattro morti per Covid-19 di martedì, ora le barelle per il trasporto dei defunti abbandonate in strada. Proprio così. Le barelle dotate di coperchio con cui gli operatori sanitari trasportano i defunti dai reparti all’obitorio buttate tra i viali interni della struttura, sotto gli alberi e sullo sporco asfalto. Insorgono i sindacati, con Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil Scuola Rua e Snals/Confsal che inviano una lettera ai vertici del Policlinico, all’assessore alla Sanità della Regione D’Amato ed al Prefetto di Roma Pantalone con cui richiedono un confronto ungente per discutere dell’emergenza Covid-19 all’interno della struttura.

“Denunciamo la totale mancanza di informativa sindacale nonostante le richieste più volte inviate, in merito alle azioni intraprese dall’AOU Policlinico Umberto I, sulle procedure di emergenza, sulla riorganizzazione dei reparti, sul numero dei pazienti Covid attualmente ricoverati nel nosocomio e sui lavoratori che sono risultati positivi al Covid-19 – scrivono i sindacati –. La mancata comunicazione da parte dell’AOU circa le decisioni prese dall’Unità di crisi e le scelte scellerate degli ultimi giorni davanti agli occhi di tutti noi, stanno portando tutti i lavoratori dell’AOU Policlinico Umberto I, verso l’incertezza e la paura per la loro incolumità, nonostante il loro infinito senso di responsabilità che dimostrano quotidianamente. Il personale sanitario non sa quali reparti saranno accorpati o chiusi e quali rimarranno aperti, né tantomeno dove saranno ricollocati, né se saranno rispettate le prescrizioni del medico competente. Una modalità operativa sbagliata che sta alimentando soltanto sfiducia, paura e senso di smarrimento tra i lavoratori”.