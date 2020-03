Coronavirus, Sileri: muore chi non riesce a raggiungere una terapia intensiva

“Questa è una malattia subdola, che parte con dei sintomi, come la febbre, la tosse, ma poi arriva l’insufficienza respiratoria. Purtroppo non muoiono solamente coloro che stanno in terapia intensiva, ma muoiono anche, e dai numeri soprattutto, coloro che non riescono a raggiungere una terapia intensiva. E’ una malattia subdola, troppo veloce. Così è anche importante un utilizzo maggiore dei tamponi, da fare a tutti i contatti dei positivi e ai soggetti a rischio. Poi occorre dare i dispositivi di protezione a chi è in quarantena e vive con altre persone”. Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite di ‘Sky Tg24′.

“E’ vero – ha sottolineato – che già dalle settimana scorse chiunque stava male era invitato a rimanere a casa. Chi ha dei sintomi è opportuno che nel dubbio si allontani dagli altri. E’ chiaro che però una omogeneità tra le diverse Regioni è necessaria. Se sii vive in 4 persone in 50 metri quadri, è chiaro che c’è un problema di contagio. Ritengo quindi che coloro che hanno dei sintomi devono stare in ospedale o in altre strutture dove è possibile un’assistenza sanitaria completa e adeguata perché purtroppo questa è una malattia subdola”, ha ribadito.