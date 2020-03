Coronavirus, Fmi pronto a prestare mille miliardi

Il Fondo monetario internazionale è pronto ad aiutare i paesi a far fronte all’emergenza coronavirus con mille miliardi di dollari. Lo ha detto la direttrice generale dell’Fmi, Kristalina Georgieva, in una nota apparsa sul blog del Fondo. www.italiaoggi.it

“Come prima linea di difesa – ha scritto Georgieva – il Fondo può varare i suoi strumenti di emergenza flessibili e a erogazione rapida per aiutare i Paesi con esigenze finanziarie urgenti”.

I prezzi del petrolio sono in forte ribasso, con cali che hanno superato anche il 10%, in scia non solo ai timori degli investitori sull’impatto del coronavirus sulla domanda di greggio ma anche allo scontro tra Arabia Saudita e Russia sui tagli alla produzione di oro nero.