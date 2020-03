Ospedali al collasso, presidente Regione Marche chiede donazioni

Condividi

Ceriscioli e il Patto di stabilità interno. Marche, ospedali al collasso.

Servono 12 milioni che la Regione avrebbe ma non può usare in tempi brevi.

Il Presidente Ceriscioli, dopo anni di fieri tagli alle strutture sanitarie pubbliche, chiede in ginocchio donazioni PRIVATE.