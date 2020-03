Egitto dona all’Italia un milione di mascherine

Ieri un aereo cargo Egyptair è atterrato a Milano Malpensa con una spedizione di circa 1 milione di mascherine inviate dall’Egitto per la sanità lombarda. Oltre ai maxi aiuti russi inviati a bordo di 9 grandi aerei cargo Il-76 è in arrivo anche un A330-200 della Egypt Air che ci sta porrtando un milione di mascherine. Basterebbe questo (ma purtroppo c’è molto di più) per invocare la rimozione immediata di Conte.