Coronavirus, Copasir: allarme shopping predatorio di aziende italiane

Evitare rischi di shopping pericoloso e colonizzazione predatoria emersi già nel 2018 quando dietro ad alcune manovre sul sistema economico italiano si configurò la possibilità che partecipassero anche entità statuali. Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir, il Comitato per la sicurezza nazionale non ha dubbi su quali misure si debbano attuare al più presto per mettere in sicurezza il sistema economico italiano. Il Comitato si riunirà mercoledì prossimo per analizzare la situazione e dare il proprio contributo per impedire possibili tentazioni di accaparrarsi a prezzi da saldo pezzi pregiati del brand Italia approfittando della situazione di debolezza provocata dall’emergenza coronavirus.

”L’esperienza – dice all’Adnkronos – dimostra che quando un paese è debole qualcuno ne approfitta, come nel caso della Grecia che quando era in ginocchio è stata costretta a vendere i suoi porti. Ora l’Italia, in questa fase di emergenza sanitaria, se non assume in fretta provvedimenti a salvaguardia del proprio sistema economico, rischia di subire uno shopping pericoloso”. Secondo il vicepresidente del Copasir l’allarme è reale perché non giunge isolato o legato solo al crollo di borsa. ”Già nella Relazione annuale sulla sicurezza nazionale del 2018 – spiega – c’erano allarmi specifici sul rischio di colonizzazione predatoria. Erano descritti anche i settori nei quali si rischiava e anche la possibilità di manovre attuate con il coinvolgimento di entità statuali. Allarmi confermati anche nella relazione del 2019”.