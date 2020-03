Coronavirus, 4000 morti. Zingaretti: senza la UE non ce l’avremmo mai fatta

“Bene le scelte della Commissione europea e dalla Banca centrale europea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Decisioni prese grazie anche alla spinta, all’impegno e alla forza dell’Italia”. Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti.

“Ora è chiaro a tutti. Al contrario di tante sciocchezze dette in questi anni, la verità è che senza Europa non ce l’avremmo mai fatta. L’Europa ora non deve fermarsi ma andare avanti e diventare protagonista nella difesa dal coronavirus e della ricostruzione delle economie”, spiega il segretario del Pd.