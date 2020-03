Sassoli (Pd): la UE sta mostrando il potere della solidarietà

Condividi

L’UE sta dimostrando il potere della solidarietà nella lotta al COVID19 . Il Europarl_EN

terrà una plenaria straordinaria il 26/03 per approvare le misure per affrontare la pandemia, utilizzando il voto a distanza. Ci riusciremo se saremo uniti, coraggiosi e responsabili. (David Sassoli)

The EU is showing the power of solidarity to fight #COVID19. The @Europarl_EN will hold an extraordinary plenary on 26/03 to approve measures to address the pandemic, using distance voting. We will succeed if we are united, courageous and responsible. https://t.co/mgSQIiRRfy pic.twitter.com/849ZQ5pHmO

— David Sassoli (@EP_President) March 19, 2020