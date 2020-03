Migranti, Ong Mediterranea: costretti a sospendere i “salvataggi” causa coronavirus

Per l’emergenza coronavirus la ong Mediterranea Saving Humans sospende le missioni di salvataggio in mare dei migranti. “Una comunicazione inevitabile e difficile”, precisa l’organizzazione su Facebook, ma “lo svilupparsi della pandemia nella quale ci troviamo immersi, e le sacrosante misure adottate per tentare il contenimento del contagio, e per tentare di salvare le persone più fragili ed esposte, ci impone oggi congelare l’attività operativa in mare”.

Una decisione presa “per ragioni di obbligo e di scelta, che ci impongono di rispettare prescrizioni sanitarie e limiti negli spostamenti che rendono impraticabile per il nostro equipaggio raggiungere adesso Licata, porto di partenza della missione, e imbarcarsi in tempi ragionevoli, ma anche per valutazioni sulla sostenibilità generale della missione stessa in questo momento.