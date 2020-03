Coronavirus, Trump: “Piano da 850 miliardi di dollari. Saremo più forti che mai!”

L’Amministrazione Trump si prepara a chiedere al Congresso il via libera per un maxi stanziamento straordinario da 850 miliardi di dollari per stimolare l’economia in caduta libera a causa della pandemia di coronavirus, anticipa il Washington Post citando diverse fonti.

Il segretario del Tesoro Steven Mnuchin, che ieri sera ha incontrato esponenti del Congresso, presenterà i dettagli del piano in Senato già nelle prossime ore. Il piano include uno stanziamento da 50 miliardi per sostenere il solo settore delle compagnie aeree e tagli delle tasse. Un provvedimento per pagare i congedi di malattia dei dipendenti colpiti dal coronavirus del valore di 100 miliardi di dollari è invece a parte.