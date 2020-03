Meluzzi: riapriamo la zecca e immettiamo in circolo qualche miliardo di vecchie lire

Condividi

Il prof Alessandro Meluzzi: “Per salvare l’Italia da speculazione internazionale predatrice abroghiamo decreto Monti del 2012 riapriamo la zecca e immettiamo in circolo per aziende e famiglia qualche migliaio di miliardi di vecchie amate lire. Gli italiani capiranno o saremo perduti.”

