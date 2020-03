Medico denuncia: ci impediscono di fare tamponi anche a chi ha polmonite e febbre

Impossibile fare un tampone per il coronavirus, anche ai pazienti che ne mostrano i sintomi. Non basta la polmonite interstiziale, né febbre a 39. “Serve la certezza di un contatto con un positivo. Ma come si può avere questa certezza?”, domanda al Fatto quotidiano il dottor Claudio Bramini, 40 anni, medico di famiglia a Sagliano Micca (Valle Cervo, Biella). L’interrogativo non è da poco, perché il sospetto è grave e pesantissimo: il numero di contagi da Covid-19 in Italia potrebbe essere drammaticamente sottostimato. Più che un sospetto, una mezza certezza.

Le autorità sanitarie consultate dal medico gli hanno imposto di “non trattare” i suoi 4 pazienti sospetti in cura “come se fossero soggetti positivi al coronavirus”, ma lui ha fatto “il contrario, per prudenza, dicendo loro di restare a casa e non vedere nessuno. Abbiamo comunicazioni giornaliere in cui mi aggiornano sullo stato di salute”.