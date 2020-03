Roma: tranquilla fuga dalla stazione Tiburtina. Senza controlli

Sembra un film, fuga dalla Tiburtina e nessuno controlla. Guardatelo questo video qui sotto e diffondetelo perché ci stanno prendendo in giro. Ma come? Ci indignavamo per quelli che scappavano dal Nord per evitare di stare isolati in Lombardia e assaltavano i treni e a Roma invece si può fare come ci pare?

Fuga dalla stazione Tiburtina. Senza disturbo – Su facebook un video che chissà se la polizia ha visto. Ma che ci state a fare con un decreto in mano se non andate nei luoghi più affollati come la stazione Tiburtina? Lì controllate gli “assembramenti” che Conte dice di aver vietato? E tutta questa gente? Il famoso metro di distanza? E l’auto certificazione che risolve tutto? “Io resto a casa” sembra una barzelletta di fronte alle immagini che ci mostrano l’attesa dei pullman. Così non lo sconfiggeremo mai il coronavirus e qui c’è la prova che se non si blocca tutto è una partita persa.