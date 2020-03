Napoli, positivo anche primario: chiuso pronto soccorso Cardarelli

Napoli – Positivo anche il primario, chiuso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. È aggiornato alle 22 di stasera 8 marzo il novero dei contagiati da Covid-19. L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania ha infatti comunicato che nel pomeriggio odierno sono stati esaminati 57 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. Di questi, 14 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il totale dei positivi in Campania è a questo punto salito a 115.

Positivi anche un militare Usa a Napoli e un operatore sanitario a Pollena

“Anche il primario del Pronto Soccorso al Cardarelli è risultato positivo al coronavirus. In tarda serata sarà igienizzata tutta l’area”. Così il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, membro della commissione sanità, nella serata di oggi.