Imola: romena trovata morta in casa, arrestato il marito

Condividi

Imola – Il corpo senza vita di una donna di origine romena di 46 anni è stato trovato nella sua abitazione in pieno centro a Imola, nel Bolognese. Il marito 52enne, che ha chiamato il 118, è stato prima interrogato dal pm di turno Massimiliano Rossi e poi fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario. Una vicina di casa avrebbe riferito di avere sentito, in mattinata, urla e rumori provenire dall’appartamento della coppia.

Secondo gli accertamenti, Ioan Pascalau, che lavora regolarmente come falegname a Imola, ha chiamato intorno alle 4 il 118 dicendo che la moglie non respirava più. Il medico arrivato sul posto ha constatato il decesso della donna, ma dal momento che il corpo presentava numerose ecchimosi ha allertato i militari. Il quadro indiziario avrebbe fatto propendere gli investigatori subito per un omicidio, di cui l’unico sospettato era il marito.